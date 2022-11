Eesti lugejate lemmikautor pakub uues raamatus intriige ja armastust

«Ma ei tea, kas see mu taevaväravatest sisse aitab, mul on ikka omakasu mängus. Ühest küljest on see muidugi tänuavaldus kohalikele, et nad suvi läbi siin käinud on, aga samas on see turundustrikk, et kõigile meelde tuletada, et ma jään terveks talveks ka siia.»