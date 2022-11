6 põnevat raamatut, mida on sügisõhtul tore lastele ette lugeda

***

Kadri Hinrikus, «Vennalikud lood». Foto: Raamat

Kadri Hinrikus

Illustreerinud Heiki Ernits

Kirjastus Tammerraamat

2022

Perekond Murel koosneb emast, isast ja kahest vennast: seitsmesest Martenist ja kolmesest Mihklist. Nad elavad täiesti tavalises linnas tavalises majas ja teevad täiesti tavalisi asju, nagu joonistamine või aiatööd või maasikal käimine. Ometi on kõik päevad isemoodi ja lõpevad üllatusega. Ehk polegi perekond nii tavaline? Või on tavaline see, et iga päev on eriline?

***

Piret Jaaks, «Härra Maru mustikapood». Foto: Raamat

Piret Jaaks

Illustreerinud Joonas Sildre

Kirjastus Varrak

2022

Maru on küll kõigest 6-aastane, kuid oma noorest east hoolimata härra mis härra. Just nagu tema isa Sakamoto, kes kaugel Jaapanis äriasju ajab, armastab ka härra Maru kanda pintsakut ja lipsu. Maru loodab, et õige pea täidab isa oma lubaduse ja võtab ta Jaapanisse tööle kaasa. Ehk juhtub see juba suvevaheajal, mil on lasteaiast puhkus?

***

Heidi Raba, «Ruuben, Tobias ja Lilli». Foto: Raamat

Heidi Raba

Illustreerinud Kadri Kurema

Kirjastus Tänapäev

2022