Võimas raamat, mis paneb keskkonnaaktiviste teise pilguga vaatama

19. - 21. sajand, Ameerika. Iowas, kaugel looduslikust levialast, seisab üksik Ameerika kastan, mille sirgumise puu istutaja ja tema järglased pildile on püüdnud. Illinoisis tavatses üks hiina juurtega insener väikse tüdrukuna koos õdedega hommikust süüa mooruspuu all, mille istutas nende isa esivanematele austusavalduseks. Ühes teises peres istutati igale lapsele oma puu. Mees ja naine, kes kohtusid lavalaudadel, kus üks muide puud mängis, otsustavad iga koosveedetud aastat uue puu istutamisega tähistada. Endine sõjaväelane tunnustab oma elu päästnud baaniani sellega, et istutab iga aasta lugematult uusi puid. Kalju-pudelpuu annab inspiratsiooni luua internetiavarustesse terve uus universum. Teadlane, kel on oma liigikaaslaste kuulmisega raskusi, õpib kuulama puid. Rahutu noor leiab elu mõtte puude eest seismises. Eriti vajavad abi Californias kasvavad ranniksekvoiad, võimsad hiiglased, mida üks teise järel langetatakse.

Ma jumaldan raamatuid, mis seovad mitu lugu kokku mõnusaks tervikuks, ja raamatuid, mis pakuvad uusi põnevaid teadmisi. «Ilmapuu» teeb mõlemat. See on pelutavalt mahukas, kuna hõlmab üheksa inimese elukäigu ja lisaks lugematu arvu puude lugusid. Nimelt on puud tegelikult selle raamatu peategelasteks. Nad on sõna otseses mõttes igal pool. On puud tegelaste lapsepõlvest; puud, mis nende elu muutsid; puud, mis paistavad aknast. On kiidulaul vanadele põlismetsadele ja liigirohkusele, on kaotusvalu, kui haigus järjekordse liigi murrab või inimesed metsi hävitavad, on ökoterrorism. Mu eriline lemmik oli see, kuidas Powers märkis möödaminnes ära ka puud, mis on saanud näiteks mööbliks ja seinatahveldisteks. Mõnes teises raamatus oleks «tammepuust» lihtsalt järjekordne kirjeldav sõna, aga selles raamatus on sel sootuks eriline kaal.