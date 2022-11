Üliinimene, kes sündis siia maailma hoopis kellegi teisena, kui algselt oodati või kardeti

«Palun, väike tüdruk!» ahastas poemüüja kätega vehkides. Kui Luna oli eputamise järele jätnud, tunnistas mees, et temal ei ole enam rohkem raskuskettaid lisada, kuigi Luna peenikeste käte jaoks poleks kindlasti ka need mingit erilist vaeva valmistanud. «Ehk leiate te mujalt abi,» lisas poemüüja, vihjates arglikult, et meil on targem tema poest lahkuda. Tema pilgust võis välja lugeda, et ta tundis tõsist hirmu minu õe ülijõu ees. Sarnast suhtumist oli märgata ka teiste pealtvaatajate seas, kes tõmbusid meie eest kõrvale, nagu kartes meid puudutadagi, moodustades kitsa inimkoridori, mis meid kauplusest välja juhatas. Ma nägin siis juba teist korda elus, et inimesed võisid karta nii pisikest tüdrukut kui minu õde. Oli väga kummaline, kuidas inimeste pelglikkus ka minule hirmu nahka ajas. Ma arvasin, et edaspidi on parem teha sääraseid jõukatseid salaja, kõrvaliste inimpilkude eest varjus, ja me jätkasime neid oma kodus.