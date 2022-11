Neli küsimust, mida endalt küsida, kui tekib tahtmine midagi edasi lükata

Raju toob välja, et lisaks neile kolmene on veel ka neljas küsimus: kas ma olen ise täidetud? «Nii füüsiliselt kui emotsionaalselt. Kas kõht on täis, uni oli piisav, olen saanud värskes õhus olla, päevavalgust, rõõmustavat suhtlemist, kas ma tunnen end oma elus turvaliselt, armastatuna, kas mu lähedastega on hästi ja kas ma tean, mis on see suurem kontekst, milles ma oma sebimisi teen ja ootusi sean,» selgitab ta ja lisab, et kui valime midagi edasi lükata, tuleb aru saada, kas see on lihtsalt ettekääne, on see laiskusest, sellest, et see asi polegi suures plaanis oluline, või oled tegelikult üle koormatud.