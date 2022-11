Numeroloogi prognoos 2023. aastaks: maailm muutub kiiresti ja pöördumatult

«Aasta 2023 on numeroloogias number 7. See vibratsioon on otseselt seotud 2023. aastat valitseva planeediga Marss. Teadupärast on viimane sõja, konfliktide, purustuste ja jõu printsiibi esindaja, kuid meeldivamast poolest toob ka esile jõulise kaitse välise agressori vastu, kingib energiat ja vastupidavust ning tagab inimestele õigete elutingimuste juures tugeva immuunsüsteemi. Marss väljendab mehelikku seksuaalsust, agressiivsust ja enesekehtestamise vajadust. Olla esimene iga hinnaga, vallutada ja domineerida, võita alati ja panna maksma oma tahe. See planeet liigub ainult edasi ja teeb seda ilma kahetsuseta ning hetkekski tagasi vaatamata. Tema teab, et ilma ohverdusteta ei saa sündida uut! Seega tuleb meil kõigil millestki loobuda, et saaksime uueneda,» kirjeldab Timo Reinpal valitseva planeedi mõjusid.