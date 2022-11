NÄDALA RAAMAT ⟩ Miks Nõukogude Liit ikkagi lagunes?

Londoni ülikooli kolledži School of Economics and Political Science professor Vladislav Zubok (sündinud 1958. aastal Moskvas) on põhjaliku uurimistöö tulemusena jõudnud järeldusele, et Mihhail Gorbatšovi idealistlikud ja kiiruga algatatud reformid, mille eesmärk oli Nõukogude Liitu moderniseerida ja demokratiseerida, tõid kaasa hoopis kaose majanduses ja rahanduses ning andsid võimaluse rahvaste vabaduspüüdlustele. Kõik see ei tähendanud siiski riigi paratamatut hävingut – selle tegid võimalikuks ka toonaste riigijuhtide ja eeskätt Gorbatšovi enda arvukad vead ning tegematajätmised.