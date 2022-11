Ajaloolane Jaak Juske soovitab raamatuid, mille kaudu ajas rännata

Suured sõjad on Eesti linnasid korralikult laastanud. Aga linnad on alati tuhast tõusnud. Paljud vanad ehitised on jäänud ka rahuajal linna arengule ette ja lammutatud. Aare Olander on mitmes oma mahukas raamatus näidanud vanade fotode vahendusel meie linnade muutumist viimase 150 aasta jooksul. « Pärnu kadunud vaated » tutvustab 1500 ajaloolise ja kaasaegse pildi kaudu keskajal sündinud tänase suvepealinna muutumisi 19. sajandi lõpust tänapäevani.

Russowi kroonikale toetudes on Jaan Kross kirjutanud oma mahuka romaani « Kolme katku vahel », mille põhjal on tehtud ka mängufilm.

Eriti oluline on vanu lugusid anda edasi lastele ja noortele. Eriti just Eesti ajaloost. Anna Maria Tammesaare toredate kirjutatud piltidega lasteraamat «Oskar keskaegses linnas» on selles vallas üks mu viimase aja lemmikuid. Tartus klassiekskursioonile tulnud Oskar satub 14. sajandi jõukasse hansalinna. Raamat on tõeliselt köitev seiklus ajalooliselt autentses keskkonnas. Sõdades ja tulekahjudes korduvalt hävinud Tartu on alati tuhast tõusnud. Keskajast pärit ehitised on aga valdavas osas linnapildist kadunud. Aga mitte täielikult.