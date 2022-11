Mis on tegelikult elu mõte? Sellele küsimusele on mõned vastused

Noor Hibbert, «Sa elad vaid korra». Foto: Raamat

Miks on küsimus elu mõtte kohta nii üüratu ja nõuab vastuste otsijatelt parajal määral vaprust? Põhjus on see, et – kui nüüd kristalselt aus olla – me ei saa vastust tegelikult iial teada.

Pole olnud kedagi, kes oleks Loojaga maha istunud ja temaga kohvi juues ääri-veeri uurinud: «Räägi mulle nüüd, kullake, kas suur pauk ikka oli või mitte? Kas Adam Eevat mitte alt ei vedanud? Ja mis pagana nipiga sul õnnestus maailm seitsme päevaks kokku klopsida?» ning oodanud suure innuga isukalt küpsist mugiva Looja suust pärleid – vastuseid elu suurimatele küsimustele.

Erinevad kultuurid, religioonid ja filosoofid on tuhandeid aastaid püüdnud vastata küsimusele elu mõtte kohta ning igaüks on loonud oma tõlgenduse. Lõppude lõpuks aga on see arvatavasti ikkagi küsimus, millele pole siin maamunal seni vastatud.

Niisiis, mida sa teed, kui tahad vastust ühele maailma kõige hoomamatumale küsimusele? Noh, küllap lähed ja vaatad Vikipeediast!

Vikipeedia on kõikide teadmiste, seal hulgas Google’i ema, kes annab sulle kindlasti teada, kui palju elupäevi sulle veel on jäänud pärast seda, kui oled otsingusse sisestanud «punakas lööve vasakul põlvel» (vastuseks saad peaaegu alati, et sind ootab ees surm, mispeale sa valid väriseva käega kiirabi numbri ja märkad seejärel, et oled vasaku põlve kogemata küünelakiga ära määrinud).