Kreet Rosin-Pindmaa: oma emotsioonide eest vastutame üksnes meie ise

Haigussümptomid on selle märgiks, et energia liikumine on blokeeritud

Rosin-Pindmaa toob välja, et kui meie energia liikumine saab pikaajaliselt takistatud, hakkab see mõjutama keha võimet toimida optimaalselt ning suutlikkust püsida terve. «Nüüd meenutame hetkeks seda kooli füüsikatundi, kus räägiti energia jäävusest. Selle loodusseaduse kohaselt energia ei teki ega kao iseenesest, vaid see võib muunduda ühest liigist teise või kanduda ühelt kehalt teisele,» selgitab ta ja lisab, et ka iga kogemusega seonduv energia peab kuhugi liikuma või salvestuma. Näiteks, kui vaidled kellegagi vihaselt, siis sinus liikuv energia saab sellest kogemusest mõjutatud. Sõltuvalt kogemuse intensiivsusest ning sellest, kui sageli see emotsioon saab käivitatud, salvestub sinusse nende kogemuste emotsionaalne energia.

Rosin-Pindmaa räägib, et Hiina meditsiini teooria seisukohalt tähendab tervis seda, et meis olev qi liigub vabalt ja takistusteta. Seega, haigussümptomid on selle märgiks, et energia liikumine meie energiakanalites on blokeeritud, takistatud, liigne, ebapiisav või tasakaalustamata. Haigussümptomi tekitajaks võib olla kas väline tegur (nt külmus, tuul, niiskus, kuumus), sisemine tegur (emotsioonid) või muud tegurid. Muude tegurite hulka kuuluvad Rosin-Pindmaa sõnul traumad, infektsioonid, vähene füüsiline aktiivsus, ületöötamine, füüsiline ülepingutus, ebapiisav puhkus, liigne alkoholi tarbimine, ülemäärane või liiga vähene seksuaalne aktiivsus, vale toitumine, parasiidid, vale ravi, mürgid ja konstitutsioonilised (st geneetilised) tegurid.