JÄRJEJUTT ⟩ «Talle tundus, et vanadus, mis polnud veel puudutanud ta keha, riivas juba ta elu»

«Perekonda kujutades on Mauriac halastamatu. Just nii halastamatu, kui saab olla selle vastu, keda kõige paremini tuntakse, oma kõige lähedasema, oma armastatu vastu. Kes oskaks veel veenvamalt kujutada selle vangla ahistust (ja turvalisust!) kui see, kes on selle müüride vahel veetnud oma elu,» tõdeb «Armastuse kõrbe» uustrükile kirjutatud saatesõnas Tõnu Õnnepalu.