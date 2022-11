Maailmakuulsad kirjandusteosed, mis omal ajal ilmudes autorile raha sisse ei toonud

Müüginumbrid ei näita alati, kui hea teos tegelikult on. Ja nagu ajalugu näitab, on üsna palju neid autoreid, kelle töid on hakatud hindama alles tükk ega hiljem kui teos on ilmavalgust näinud. Vahel isegi tükk aega pärast autori surma. Samuti on neid raamatuid, mis avaldamise järel lettidele seisma jäid, kuid mida alles aastaid hiljem jätkuvalt oma raamaturiiulisse tahetakse.