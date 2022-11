Esitlusele tuleb Eesti kirjaniku sõnade ja Ukraina kunstniku piltidega lasteraamat

«Mustikas ja maruline jooks» on tõestisündinud loo põhjal kirjutatud lühike jutuke, mis räägib sellest, miks koerad mõnikord ära jooksevad ja kuidas nad vaatamata kõigele lõpuks ikkagi tagasi koju jõuavad. Imekaunid oravarikkad illustratsioonid on teinud kunstnik Anna Ryazanova, kujunduse tegi raamatutele Maarja Roosi. Eestikeelse raamatu keeletoimetaja on Mari Tuuling, ukrainakeelse raamatu tõlkijaks on Alina Paas.