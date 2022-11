GALERII ⟩ Eesti meestele pühendatud raamatut esitles väärikas seltskond

Raamatu peategelaste seas on erinevate elualade mehi, kes oma elukogemust, -tarkust ning suhet ajaga jagavad. Nende seas on tuntud muusikuid, tele- ja loomeinimesi, näitlejaid, vaimulikke, kirjanikke, sportlasi, aga ka restorani- ja veiniärimehi, laevakapten ja isegi südamekirurg. Isadepäeva eel toimunud esitlusel olid mitmed neist kohal ka oma laste ja lastelastega.

Raamatu välja andnud kirjastuse Pilgrim omaniku Tiina Ristimetsa sõnul on tegemist erakordse sissevaatega meie meeste hingeellu, mille sarnast Eestis ei ole varem avaldatud. «Selles on nii palju elutarkust ja sügavaid teemasid, mis aitavad meil kõigil Eesti meeste hingeelu paremini mõista,» ütles Ristimets. «Mul on väga hea meel, et sain neid küsimusi küsida ja et nad julgesid neile vastata – niisugune ausus ja elutarkuse jagamine on haruldane.»