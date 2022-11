Lugu naisest, kelle isa väikse tüdrukuna maha müüs ja kelle saatus on lõbustada rikkaid mehi

Tolles joobnud majas elasin ma mõnevõrra kiiva kiskuvat elu. Seda sellepärast, et juba esimestest eluaastatest alates sarnanesin väga emaga ning peaaegu mitte üldse isa ega vanema õega. Ema sõnutsi tuli see sellest, et tema ja mina olime ühest puust – meil olid tõepoolest iseäralikud silmad, millesarnaseid Jaapanis peaaegu üldse ei leidu. Mu ema silmad ei olnud tumepruunid nagu peaaegu kõigil teistel, vaid hoopis poolläbipaistvad hallid – minu omad on samasugused. Kui olin alles päris väike, ütlesin emale ikka, et minu arvates oli keegi torganud tema silmadesse augud, mille kaudu kogu tušš välja valgus – tema pidas seda väga vaimukaks. Ennustajate arvates olid ema silmad nõnda kahvatud seepärast, et ta loomuses oli liiga palju vett; nii palju, et ülejäänud neljale elemendile ei jäänudki enam ruumi, ning nad väitsid, et just sellepärast olidki ta näojooned sedavõrd iseäralikud. Külarahvas ütles ikka, et ema oleks pidanud olema oma vanemate moodi ärarääkimata kütkestav. Eks maitse ju nii virsik kui ka seen oivaliselt, aga kokku need kaks ei sobi, ning just niisuguse hirmsa vembu oli loodus visanud mu emale. Tal oli oma ema pruntsuu, kuid isa kandiline lõug, mis jättis mulje liiga raskesse raami paigutatud õrnast maalist. Ema võluvaid halle silmi ümbritsesid tihedad ripsmed, mis tema isa näos olid kindlasti rabavalt mõjunud, temale aga andsid ehmunud ilme.