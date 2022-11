Tiit Trofimov annab nõu, kuidas vabaneda minevikutraumadest ja leevendada ärevust

Traumad on kinni erinevates kehaosades

Tiit selgitab, et erinevat liiki emotsioone ja traumasid hoiame kinni erinevates kehaosades, mõnesse koguneb neid rohkem, teise vähem. Väga palju on neid kõhu-, reie-, puusa- ja tuharapiirkonnas. Mõnikord on kinni jäänud emotsioonidest vabanemiseks vaja terapeutide abi, aga palju saab ka ise ära teha.

«See võib olla päris ebameeldiv kogemus, mis ajab sind võib-olla nutma, võib-olla naerma, röökima ja karjuma samal ajal, aga rahu, mis pärast saabub, on iga viimast kui pisarat väärt,» kinnitab ta.

Kehas olev emotsioonide koorem tekitab pidevalt ärevust ega lase elust täiel rinnal rõõmu tunda. See võib esineda näiteks näriva rahutusena, pidevas kehalises pinges, mida sa ise tähelegi ei pane; see võib ilmneda hirmudena, mis ei lase sul elada nii, nagu sa seda päriselt sooviksid.

Palju aitab loodus

Suurepärane rahustaja ja lõdvestaja on ka niisama looduses viibimine. Tiit selgitab, et ükskõik, kas lähed metsa, randa või rabasse, mine sinna üksinda. Proovi võimalikult palju kohal olla, märgata puid, lilli, linde ja loomi, ning sa hakkad tundma võimsat loodusega üks olemise tunnet. Veidi aja pärast märkad, et su õlad ei ole enam pinges, sa kõnnid lõdvestunult ja sirge seljaga.