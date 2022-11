Kirjaniku ülestunnistus: ma tean, et raamatu pealkiri rikkus mõne lugeja jaoks kogu elamuse

Siiani on kõik mu raamatud keerelnud surelikkuse ümber, sest enne oma aega suremine, nagu juhtub kahjuks Mateo ja Rufusega, on üks minu suurimaid hirme. Kui selle raamatu promotuuri raames Taanis käisin, küsiti minult, milline oli minu kõige varasem kogemus surmaga, ning ma avastasin end puterdamas midagi selle kohta, kuidas ma olin üheteistkümne aastane ja elasin New Yorgis, kui toimusid 11. septembri sündmused – ja et mu lemmikonu hukkus sellele järgneval kuul samuti lennuõnnetuses. Te kindlasti ei üllatu, kui ma ütlen, et vältisin üle kümne aasta lennukiga sõitmist. Lendamine teeb mind praegugi veel närviliseks. Oma esimese raamatutuuri ajal alustasin kõiki hommikuid sellega, et helistasin ja saatsin sõnumeid kõigile oma lemmikinimestele, et enne lennukisse astumist neile öelda, et neid armastan… lihtsalt igaks juhuks.

See instinkt on saatnud mind aastaid ja niimoodi sündiski Surmaennustus. Veel üks küsimus, mida mulle pidevalt esitatakse, on kas ma kasutaksin Surmaennustuse teenust, kui see päriselt saadaval oleks. Hm… MUIDUGI, KURAT. Ma ei suuda päriselt ka mõelda välja ühtki põhjust, miks ma ei peaks tahtma teada, kas alanud päev on minu Lõpupäev või mitte. Ma ei suuda kokku lugeda, kui mitu korda ma selle essee kirjutamise katkestasin, et saaksin pesu lõpuni pesta või poodi söögi järele minna või lihtsalt sellepärast, et mul oli vaja värsket õhku, ja omaette arutasin, kas on võimalik, et juhtub midagi ootamatut ja ma ei saagi tagasi tulla, et see lõpuni kirjutada (ma ei ole suur iroonia fänn, sõbrad). Kui midagi peaks juhtuma, tahaksin ma sellest teada, et saaksin öelda ma armastan sind ja tänan ja anna andeks neile, kellele vaja. Ma üritan seda praegu oma elus niimoodi teha, aga poleks midagi paremat kindlast teadmisest, et ma end tõeliselt kokku suudaksin võtta ja et midagi tõesti ütlemata ei jääks.