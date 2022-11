5 head mõtet raamatust, mis aitab leida oma elu eesmärki

Kõik imelised asjad saavad alguse ideest – see on elu võlu!

Pelgalt eksisteerimine on nagu epideemia. Kui sa tunned, et su elu on midagi enamat kui lihtsalt olemasolemine, et sul on elult hoopis rohkem saada: siis sa suudad muutuda. Ei ole vaja lihtsalt eksisteerida.

Võib-olla tulebki lahti saada kõigest, mis pole tõeline sina, selleks et sa saaksid olla see, kelleks sind algselt loodi – kellekski, kes on väärt saama kõike seda, mida hing ihkab.

Kui meie hing kogeb pilkast pimedust, siis me virgume tundega, et pimedusest on võimalik välja tulla – kui vaid laseme valgusel läbi murda.