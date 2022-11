Käsiraamat, mille lugemine mõjub nagu ilusa sisustusajakirja vaatamine

Montessori perekond suhtub ka väikestesse lastesse kui ainulaadsetesse isiksutesse, kellel on oma iseloomujooned, huvid ja emotsioonid. Oluline on aidata neil õppida ise enda eest hoolitsema, et nad areneksid iseseisvaks, mõistaksid oma võimeid ja väärtust maailmas. Rõhutatakse just lapse esimese kuue eluaasta tähtsust tema iseloomu ja võimete kujunemisel, aga ka kooliealine laps vajab leebet juhendamist ja igakülgset tuge inimeseks kasvamise käänulisel teel. Ka lapse murdeikka jõudmisel algab ülejäänud perel täiesti uus aeg ning omavahelised suhted tuleb ehitada uuele alusele. Oluline on lubada lastel vahel ka eksida, sest vigadest ja kogemustest õpitakse. See aitab kasvatada vastutustunnet ja hoolimist.