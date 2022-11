Koomik Bill Burr soovitab 6 raamatut, mis paljastavad tema omapärased huvid

Ülemaailmselt tuntud püstijalakoomik Bill Burr enda sõnul väga palju lugeda ei jõua, sest elu on kiire ja nutitelefonide ajastul on raske pikka teksti süveneda. Siiski on ta intervjuudes ja sotsiaalmeedia vahendusel soovitanud mõnda raamatut, mis peamiselt viitavad tema suurele huvile vandenõuteooriate vastu. Siin on Bill Burri soovitatud raamatud, millest üks on ka eesti keelde tõlgitud.