Catherine Beltoni raamat «Putini inimesed» ilmus ka vene keeles

Catherine Belton on selle raamatu eest ohtrasti kiitust ja äramärkimisi saanud. Nii on selle raamatu Aasta raamatuks 2020 tituleerinud The Times ja The Sunday Times, The Daily Telegraph, The Economist, Financial Times ja New Statesman.

Catherine Belton, «Putini inimesed». Foto: Raamat

The Daily Telegraph võttis selle raamatu kokku järgmiselt: «Äärmiselt tõsine ja täiesti õigeaegne hoiatus. Ükski raamat pole varem Venemaa presidendi juhtimisviisi nii põhjalikult ja veenvalt dokumenteerinud. Kui soovite mõista, kuidas Venemaa on viimase 20 aasta jooksul muutunud selliseks, nagu teda siin raamatus kirjeldatakse, siis on see just see raamat, mida olete oodanud».

Catherine Beltoni raamat «Putini inimesed» ilmus eesti keeles selle aasta märtsis ja vallutas kohe suuremate raamatupoodide müügiedetabelite tipud. Mitme kuu vältel oli just see raamat eesti lugejate lemmik.

«Antud raamat oli KAVA Kirjastuse jaoks esimene tõlkeraamat. Raamatu erakordne edu eestikeelsete lugejate hulgas julgustas kirjastust omandama ka õigused raamatu välja andmiseks vene keeles. Raske on üle hinnata Catherine Beltoni raamatu sisu olulisust vene keelt kõnelevate inimeste jaoks. Võin ainult kinnitada, et kõik, kes seda raamatut on lugenud, kirjeldavad seda ülivõrdes. Välja arvatud muidugi selle raamatu KGB-lastest peategelased, kes on autori üle külvanud hagide ja surmaähvardustega,» sõnab Kalle Muuli, kes on KAVA Kirjastuse üks omanik.