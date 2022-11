4 head mõtet raamatust «Hetkede jõud»: riski, loo hetki ja pinguta

Vennad toovad välja, et pingutus mitte ei tõota edu, vaid õpetab ennast tundma. Lubab vastuseid mõnele eluliselt tähtsale ja vaevavale küsimusele: mida me tahame, mida me saame teha, kes me saame olla, mida me suudame taluda? «Pingutades loome iseendas äratundmishetki, külluslikku vaimset tervist ja heaolu. Pingutamata ei saa iial teada, mida me suudame,» sõnavad vennad ja lisavad, et kui päästevest kogu aeg seljas on, ei saagi teada, kas oskad ujuda või mitte. «Vahel tuleb päästevest seljast võtta - kui keegi on valmis kõrvalt abi ja tuge pakkuma - ning öelda: «Vaatame, mis saab».»