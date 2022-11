Eesti seltskonnaelu alguses oli ka haritud inimeste hulgas neid, kes tekitasid oma käitumisega piinlikkust

Anu Kannike on etnoloog, filosoofiadoktor, Eesti Rahva Muuseumi vanemteadur. Tema peamised uurimisvaldkonnad on 20. ja 21. sajandi argikultuur ja kultuuripärandi tõlgendused tänapäeval. Madle Uibo on ajaloolane, Tartu Linnamuuseumi teadur-koguhoidja. Tema peamised uurimisvaldkonnad on argiajalugu (20. sajand) ja suuline ajalugu.