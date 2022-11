NÄDALA RAAMAT ⟩ Jalgpallitööstuse varjupool: altkäemaksud, hukkunud võõrtöölised ja meeletud võlad

Miks korraldatakse jalgpalli MM-turniiri riigis, mis on saanud võistlused tõenäoliselt altkäemaksu abil? Miks toimuvad MM-matšid staadionitel, mille ehitamise käigus on hukkunud tuhandeid võõrtöölisi? Kuidas saavad tippklubid osta mängijaid sadade miljonite eurode eest, kuigi on ise kõrvuni võlgades?

Hannu Aaltonen ja Tapio Keskitalo, «Jalgpalli must raamat». Foto: Raamat

Esimene jalgpallitööstuse varjupoolt käsitlev raamat sellest, kuidas kunagisest kuninglikust spordialast on 21. sajandiks saanud salajaste reeglitega mänguväljak, kus möllavad oligarhid, šeigid ja miljardärid. Raha lõksu ja altkäemaksuskandaalide mülkasse on langenud paljud mõjukad jalgpallibossid ja spordiala katusorganisatsioonid. Groteskne areng kulmineerub Kataris toimuva MM-turniiriga, kus luksuslikke tingimusi luuakse inimõigustest ja ulmelistest kuludest hoolimata.

Jalgpallil on oht muutuda savijalgadel seisvaks hiiglaseks. Siiski ei saa me suunata oma tähelepanu vaid sellele, et meie armastatud mäng saaks mängitud reeglite kohaselt. Peame ka mõistma, kus, kelle tingimustel ja eelkõige keda välja jättes seda mängitakse. Kui sulgeme silmad kõige ees, mis jääb mänguväljakust väljapoole, oleme juba kaotanud. Mingu mängus kuidas tahes.

Tapio Keskitalo (snd 1981) on Soome Teadeteagentuuri sporditoimetaja, kes tööülesannetes ja vabal ajal reisib jalgpalli tuules innukalt ümber maailma.