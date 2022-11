Inimene on alati lendamisest unistanud. Lennukiga, inglitiibadega, nõialuuaga

Loe raamatust katkendit!

***

Unistused lendamisest

Kas teie näete vahetevahel unes, et lendate nagu lind taevas? Mina näen küll ja mulle see väga meeldib. Mulle meeldib puulatvade kohal mõnusalt liuelda, hõljuda ja noolena alla söösta, mängelda ja kolmandat mõõdet kasutades plehku pista. Arvutimängud ja virtuaalreaalsuse prillid viivad kujutlusvõime mühinal kõrgustesse ja lennutavad meid muinasjutulistesse nõiduslikesse maailmadesse. See ei ole aga päriselu. Mõni ime siis, et mõned mineviku suurvaimud, teiste seas ka Leonardo da Vinci, on igatsenud lindude seltsi ja disaininud masinaid, et nende kõrvale lendama pääseda. Mõne minevikuleiutise juurde tuleme hiljem tagasi. Need leiutised ei töötanud, enamik neist ei saanudki töötada, kuid seepärast ei kustunud unistus.

«Lennud unes ja ilmsi» tähendab, et see raamat on lendamisest – see tähendab kõigist võimalikest raskusjõu trotsimise viisidest, mida inimesed sajandite jooksul ja teised loomad miljonite aastate jooksul kasutusele on võtnud. See tähendab aga ka mõtte- ja ideelende, mis saavad hoogu ainuüksi mõtlemisest lendamisele kui nähtusele. Sel moel teemast veidi kõrvale ekslemine on raamatus märgitud heledama kirjaga ja sisaldab sageli rasvases kirjas sõna «muide».