Vulkanoloog: meedia ja Hollywoodi filmid levitavad vulkaanide kohta inimeste hirmudel mängivat valeinfot

Vulkaanides peitub palju rohkemat kui teaduslikult seletatav nõiaköök. Päikesesüsteem ei ole enam jumalate ja koletiste maa, vaid lava, millel teevad hingematvaid etteasteid matemaatika, füüsika ja keemia. Oleme maha rebinud ebausu tolmused eesriided ja asendanud need keeruka kartograafiaga, mis kaardistab ja jäädvustab planeetide käitumist, et oskaksime neid paremini mõista. Mõistatusi on siiski märksa rohkem kui kindlaid vastuseid. Õnneks kaevavad vulkaanid saladused välja nii, nagu seda ei suuda ükski teine looduslik protsess. Tipud, kraatrid ja sügavikud moodustuvad paigas, kus need moodustuvad; need näevad välja sellised, nagu näevad, ning purskavad nii, nagu purskavad – kui muidugi ikka veel purskavad –, sest planetaarne mootor sügaval pinna all töötab kindlal viisil. Kui vulkaan purskab, toob ta maapinnale teaduslikku kulda: otse eluka kõhust pärinevat kuumust, kristallidesse jäänud gaase, keemiliste ühenditega täidetud ürgvanu kivimeid. Neid komponente tänapäeval planeedi pinnalt enam ei leia. Need on üsna otsesõnu planeedi valmistamise retsepti koostisosad. Need vihjavad, miks ühel planeedil on vesi ja atmosfäär, teisel aga mitte; annavad teada, kus mandrid end pooleks rebivad, et tekitada uus ookean, ja kõnelevad, kas planeedi pind koosneb katkistest pusletükkidest, mille liikumine kujundab kõike, mida maailma koorukese peal tehakse. Need viivad meid miljardeid aastaid minevikku, et saaks selgeks planeetide tekkelugu, ja avavad akna võimalikesse tulevikesse. Vulkaanid on hea näide äärmuslikult sitkest, inimese omast väga kaugest elust. Ja need visandavad variante maailma lõppemisest ja variante, kuidas see kindlasti juhtuda ei saa.