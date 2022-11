Raamat suurimast ohust teismeliste füüsilisele ja vaimsele tervisele

Just sellest ideest on kantud Heather Turgeoni ja Julie Wrighti raamat «Unetute põlvkond» – kui on soov lapsele tagada parem elu ning tugev füüsis ja säästa teda tänapäeval liigagi sagedase tarbetu ärevuse, depressiooni ja kroonilise stressi eest, on hea uni lapse- ja noorukieas hädavajalik.