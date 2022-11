Sigrit Säga oma käsiraamatust: mul on anne keerulised asjad väga lihtsalt ja arusaadavalt lahti seletada

Õppetunnid, mis tõid ellu väga häid tulemusi

Kui Sigrit raamatut kirjutama hakkas, oli ta koolitajana tegutsenud ainult natuke üle aasta, kuid vaatamata lühikesele ajale oli tema elus muutunud tohutult palju ning tundus absurdne jätta jagamata õppetunnid ja põhimõtted, mille järgimine tõi tema ellu vapustavaid tulemusi, inimesi ja koostööpartnereid.

«Minu jaoks sai see teekond alguse drastilisest ja finantsiliselt mitte eriti targast otsusest liituda väljakutsete turundamisstrateegia aastase mentorlusprogrammiga. Olles toona ainult üliõpilane vaevalt 600-eurose sissetulekuga, mis läks elamiskulude katteks, oli järgneva aasta igakuine lisakulu 1500 dollarit kindlasti midagi, mida ma niisama maksta ei jõudnud. Tegin otsuse, et panen kohe kõik mentorlusest õpitu praktikasse ja hakkan tegutsema oma mentori õpetuste järgi. Ma katsetasin ja kohandasin saadud õpetusi Eesti turule ning need pingutused hakkasid väga kiiresti vilja kandma,» on tal hea meel.

Anne keerulisi asju lihtsalt lahti selgitada

Aasta hiljem ei tundnud Sigrit oma elu enam ära. Eneselegi üllatuseks oli temast vaid 23-aastaselt saanud Inspiraatorite kogukonna juht ning tunnustatud koolitaja ja mentor paljudele alustajatele ja edasijõudnud koolitajatele, coach’idele ja nõustajatele. Ta sai koostööd teha inimestega, kellele varem imetlusega alt üles vaatas. Lisaks sai ta luua töökoha oma õele, kes on nüüd tema asendamatu assistent ja suurim toetaja.

«Selle raamatu sisu on minu tõlgendus paljudest õpetustest, mis on jõudnud minuni raamatute, mentorite ja koolituste kaudu. Olen oma koolitamiskarjääri jooksul tänu ülevoolavalt positiivsele tagasisidele märganud, et mul on anne keerulised asjad väga lihtsalt ja arusaadavalt lahti seletada. Siiski olen ma kindlasti veel ise aktiivsel õppimise teekonnal ning naudin siiralt lugemist ja erinevate inimestega vestlemist, mis inspireerib ja avab uusi vaatenurki,» ütleb Sigrit.

Sigrit Säga rõhutab, et raamatus olevad ideed ja põhimõtted ei ole tema välja mõeldud. Need on ajatud printsiibid ja nõuanded, mis on aidanud edu saavutada sadades eri valdkondades tegutsevatel inimestel. Ta on need lihtsalt veebikursuste äri loomise konteksti asetanud ja selgitab lihtsuse mõttes neid enda välja mõeldud KASV-mudeli kaudu, et neid oleks kergem meelde jätta.