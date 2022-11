Miks jõukaimates ühiskondades kasvab ärevuse, depressiooni ja enesetappude arv?

Kuid Harrisburgi taga, kus Juniata jõgi Blue Mountaini suure veelahkme juures Susquehannasse suubub, tekkis tunne, et meid on lihtsalt metsikusse loodusse lahti lastud. Esimesed uusasunikud läksid tavaliselt piki suuremaid jõgesid ülesvoolu, kuni jõudsid esimeste koskedeni nn jugadevööndis ja nendest kohtadest sai hüppelaud inimestele, kes olid teistest veel rohkem meeleheitel või seiklushimulisemad. Blue Mountaini juures langeb Susquehanna jõgi astmeliselt allapoole ja kogub rannikutasandike loopealsetel sügavust. Just siin asutas waleslasest väljarändaja John Harris 1730. aastatel üle jõe parvetamise äri. Tollal indiaanlaste maaks kutsutud alad algasid sõna otseses mõttes teisel pool jõge ja kui Harrise reisijad kaldale astusid, leidsid nad end hiigelsuurte laialehiste puude metsas, mis laius pea katkematult tuhande miili kaugusele Suure tasandikuni.

Need inimesed olid trapperid ja kaubitsejad, õigusemõistmise eest pagejad ja oma perele maad otsivad noored mehed ning lõpuks ka pered ise. Paljud tulid raske tammepuust raamil vankriga, mida tuli tüürida nagu paati ja millel veeti kõike – toitu, tööriistu, nõusid, kangaid, võib-olla perekonnareliikviast lapitekki –, mida metsast hankida ei saanud. Vankrid olid madalapõhjalised, et need paremini teel püsiksid, ning puldankattega ja kuue tolli laiuste, täiesti ilma vedrustuseta raudkodaratega ratastega. Mehed käisid jala, pika toruga tulekivi-vintpüss üle õla, ning naised sõitsid vankril, kui olid lapseootel, ja muidu käisid samuti jala, lapsed aga rändasid päevad läbi kord vankril, kord selle kõrval. Nad liikusid piki Susquehanna läänekallast ülesvoolu, läbisid Blue Mountaini veelahkme ja võtsid seejärel suuna Allegheny platoolt algavale kiirevoolulisele ja selge veega Juniata jõele. See oli terves osariigis ainus läände kulgev jõesäng ja sellest sai omamoodi lävepakk – paremasse ellu või enneaegsesse surma – tuhandetele asunikele, kes suundusid kõnnumaale ilma mingi kavatsuseta kunagi tagasi tulla.