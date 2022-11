Vaikne ja vapper naine, kellest on inspireeritud Diori kuulsaim parfüüm

See on lugu vaimust, kes astus ühel varasuvisel päikesepaistelisel pühapäevahommikul raamatu autori Justine Picardie ellu, ega lasknud enam lahti. «Tema nimi on Catherine Dior ja ta saabus,» kirjutab Justine, «kui uitasin La Colle Noire’i aias, mis ümbritses tema venna Christiani maalilist maja Provence’i küngaste vahel.»

Kes oli see vaikne, vapper ja läbi kõige raskuste püsima jäänud salapärane naine, kellest sai venna muusa ja tema esimese kollektsiooni New Look inspireerija? Raamat maalib portree saladuslikust naisest moelooja Christian Diori selja taga, kellest on väga vähe teada, aga kes mõjutas tema loomingut tohutul määral. Just temast on inspireeritud Diori kuulsaim parfüüm ja tema vormis venna nägemust naiselikkusest.