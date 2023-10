LÕIK RAAMATUST ⟩ Matthew Perry ehmatavast kogemusest: sain süsti kell 11 hommikul, ärkasin üksteist tundi hiljem hoopis teises haiglas

Ma söandaksin paluda, et palun tee nüüd raamatu lugemisse viie minuti pikkune paus (vaata oma telefoni), algusega nüüd.

[Sisesta siia viis minutit oma aega.]

See on kuradima pikk aeg, on ju?

Neljateistkümnendaks sünnipäevaks tellis isa Matthew'le tantsija nimega Polly Darton. Selliseid asju ei ole võimalik välja mõelda. Foto: Pilt raamatust

Mulle räägiti, et mingi lihaseline Šveitsi tüüp, kes kohe üldse ei tahtnud, et «Sõprade» kutt tema laual otsad annab, oli mind elustanud kogu selle viis minutit, tagudes ja muljudes mu rinda. Kas ta oleks kolmandal minutil alla andnud, kui ma poleks «Sõprades» olnud? Kas «Sõbrad» päästsid jälle mu elu?

Seda kõike ja paljut muud jagab armastatud näitleja ning stsenarist nüüd kogu maailma lugejatega lootuses, et sellest on kasu neil kõigil, kes on langenud sõltuvuse lõksu ja tunnevad, et on oma hädaga üksi. See on erakordne lugu, kirjutatud südamest, huumori ja soojusega nõnda, nagu seda ainult Matthew Perry teha suudab.

«Sõbrad, kallimad ja suur hirmus asi» on meeldejääv ja südamesse pugev raamat, ühtaegu intiimne ja silmiavav ning sunnib naerma läbi pisarate ‒ just täpselt see, mida fännid on oodanud.