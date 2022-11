Rahatarkuse treener Jekaterina Tint: tarkusest ei ole kasu, kui teadmisi praktikas ei rakenda

Aastatega on Eestis välja tulnud ka mitmeid rahatarkuse ja investeerimisalaseid raamatuid, mis jagavad Eestile spetsiifilisi teadmisi sellest, kuidas saada rahaasjad korda ning investeerimisega alustada. Tänavu, kui börs enam ei buumi ning inflatsioon on rekordkõrgusel, on paljudel inimestel investeerimisteemast tähtsamaks muutunud muud küsimused. Kuidas paremini enda sissetulekuga hakkama saada? Kuidas rohkem vaba raha tekitada ning kuidas praeguses majandusolukorras ikkagi raha kasvatada?

Jekaterina rõhutab, et nii rahatarkuses kui ka teistes elu valdkondades kehtib eripära: teadmised tuleb koheselt praktikas rakendada ja kasvõi väikeste sammudega edasi liikuda, kui soovid tulemusteni jõuda. Seega tema eesmärk täidetava raamatuga «Rahaline vundament. 20 praktilist sammu finantskindla tulevikuni» oli juhendada lugejat teekonnal ning küsimuste abil aidata tal koostada konkreetne plaan selle kohta, mis finantseesmärke soovib lugeja saavutada, kuidas ta nende jaoks säästab, mis on tema karjääriarengu võimalused, mida saab sissetuleku kasvuks ette võtta, ning kuidas lugeja kasutab investeerimist, et raha väärtust pikaajaliselt kasvatada.

Uues käsiraamatus on kokku 20 sammu, mida ette võttes on võimalik viia rahaasjad uuele tasemele: püstitada endale finantseesmärgid, leida viise säästude loomiseks, panna plaan paika sissetuleku pikaajaliseks ja lühiajaliseks kasvatamiseks, teha enda jaoks selgemaks investeerimine ning pensionifondide kasutamine. Autor on raamatusse kirja pannud lühikesed, kuid praktilised juhendid iga sammu kohta ning lisanud juurde ka vaba ruumi, et lugeja saaks uute teadmiste alusel enda jaoks praktilist plaani koostada. Raamatus olevatele küsimustele vastamise käigus saab igaüks enda jaoks läbi mõelda, mis ideid igast peatükist kaasa võtta ja kuidas saad neid kohe ellu rakendada.

Jekaterina usub, et igaühel on võimalik rahaasjadega sõbraks saada ning edukalt investeerimisega alustada. «Enda raamatuga aitan inimestel teha ühe praktilise sammu suurema rahalise heaolu poole tulevikus,» märgib ta.