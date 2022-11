JÄRELVAADATAV ⟩ Contra selgitab, miks ta nii veidra sõnaraamatu kirjutas

Guntars Godiņš on läti luuletaja ning eesti ja soome keelest tõlkija. Tema tõlkes on ilmunud eesti rahvalaulude kogumik, luuletajate Jaan Kaplinski, Artur Alliksaare, Hando Runneli, Paul-Eerik Rummo, Ilmar Laabani, Doris Kareva, Kivisildniku, Contra ja teiste luulekogud. Guntars Godiņši tõlgitud on ka Ene Mihkelsoni romaan «Katkuhaud», Jaan Kaplinski «Seesama jõgi» ja «Silm», Jaak Jõerüüdi «Muutlik», Andrus Kivirähu lasteraamatud «Kaka ja kevad» ning «Karneval ja kartulisalat», Lutsi (Ludza) muinasjuttude kogumik jpt raamatud. Guntars Godiņš on ka tuntud luuletaja, kelle luuleraamatud on lisaks läti keelele ilmunud veel eesti, rootsi, tai ja inglise keeles. Guntars Godiņš on tõlkinud läti keelde ka eesti eepose «Kalevipoeg».

Contra on üks tuntumaid eesti luuletajaid Lätis ning on oluliselt populariseerinud kuulsa läti poeedi Eduards Veidenbaumsi luulet. «Nii Contra kui Veidenbaums on stiililt sarnased, sest Veidenbaumsis on nii palju irooniat ja Contras on palju irooniat,» tunnistab Guntars Godiņš. 2014. aastal ilmus tema tõlkes valik Eduards Veidenbaumi luulet, mille eest pälvis Contra Eesti ja Läti välisministeeriumite tõlkepreemia. Eestis on Contra avaldanud ligi kolmkümmend luule- ja proosaraamatut nii lastele kui ka täiskasvanutele. Contra jätkab läti kaasaegsete luuletajate loomingu tõlkimist. Ta on kirjutanud ka lätikeelseid luuletusi. Guntars Godiņš on Contra luuletusi tõlkinud aastaid. «Ta on fenomen eesti luules. Ta kasutab vorme, vabavärssi, laulusõnu, parafraase ning mängib riimide ja keele kõlaga. Tõlkida on huvitav, aga samas raske,» tunnistab Guntars Godiņš.