Lugu naisest, kes ei otsinud armastust, kuni see ise ta leidis

Harley juhatab meid baari ja baarmen viib meid tahapoole siseõue. Võtame teineteise vastas istet ja ma haaran otsekohe joogikaardi. Aprilliõhtu on juba parasjagu jahe, nii et ma pean kas kohe jooma hakkama või jaki selga panema, aga õigupoolest ei taha ma oma kenade rõivaste mõju kahandada: olen jalga pannud kaitsevärvi sõjaväepüksid, mis liibuvad säärtele, ent on puusade ümber laiad, ja selga musta maika, ning kaunistanud kõike suure hulga kullast ehetega.

Nicki on õnnistatud kõigega, mis mulle tavaliselt meeste juures meeldib: ta on pikk ja tugev, tal on pehmed pruunid juuksed, ta on pärit rikkast perekonnast ja tal on hunnitu naeratus. Oma spreipäevituse ja kogu muu värgiga näeb ta üleni välja nagu Abercrombie 2005. aasta reklaam. Kahjuks on ta pealegi kõige toredam inimene, keda ma olen kunagi kohanud, ja see tõmbab mu mistahes võimalikele seksuaalsetele võbinatele otsekohe kriipsu peale. Õnneks ei paistnud tema lahke ja südamlik siseilm otsekohe välja, kui me Columbias koos esimesel kursusel õppisime, muidu ei oleks ma talle kunagi ettepanekut teinud. Kui ta siis viisakalt küsis, kas ta võiks mind enne pisut paremini tundma õppida, sain aru, et ühist tulevikku ei ole meile ette nähtud, ning kohe sai temast üks mu parimaid sõpru ja suurepärane täiendus triole, mille meie toakaaslastena Harley ja Gemiga moodustasime.