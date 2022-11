Ilmus Sirly Oderi esimene autoriraamat «Hea tuju, kus sa oled?»

Nora emme tunneb, et pahur tuju on tema sisse pesa teinud, ja ta tahab voodisse pugeda. Pärast väikest uinakut oleks ta rõõmsam ja saaks ka Norale parem emme olla. Selle peale läheb Noral tuju väga pahaks ja kõva jonn tuleb peale, kuid kisa ei aita.Hakkaja tüdruk otsustab ise oma hea tuju üles otsida. Ta võtab koerakese Bibi kampa ja koos asuvad nad otsingutele. Mis on hea tuju retsept? Kas aitab jalutuskäik, tantsimine, aednikutöö või soe vann? Segadust ja pahandust tekib omajagu, aga hea tuju saab üles leitud.