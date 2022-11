Tõsilugu natside salaplaanist tappa kolm kõige tähtsamat ja valvatumat meest maailmas

Kuigi sõda on kahtlemata kaotatud, usuvad sakslased, et vahest oleks lootust jõuda mõistlikemate rahutingimusteni, kui liitlasriikide eesotsas oleksid teised mehed. Seega luuakse plaan koodnimega Kaugushüpe Roosevelti, Churchilli ja Stalini mõrvamiseks. Salamõrvariteks on eriväljaõppega rühm, mida juhib «Euroopa kõige ohtlikum mees».

Kähku pannakse kokku natside erisalgad põhjaliku väljaõppega meestest, kes on varustatud eriliste relvadega. Erisalklased visatakse langevarjudega Iraani kohal alla. Neil on kuus päeva aega oma hulljulge ülesanne ellu viia, enne kui riigijuhid koju naasevad.

Natside salaplaanist kuulda saanud FDR-i turvameeskonna ülem Mike Reilly – Montana kaevanduslinnakesest pärit mees, kes nimetab end «iirlasest võmmiks, kel on muskleid rohkem kui aru» – teab hästi, et tal on vähe aega ja vigadeks pole ruumi, seega tuleb tal kahtlustest üle olla ja koostööle asuda NKVD agendiga, et päästa kolm kõige tähtsamat meest kogu maailmas.