Tarmu Kurm kirjutas romaani diskorielu tumedamast poolest

Tarmu Kurm, «Tinnitus. DJ on jumal on DJ».

Nii nagu DJ valib muusikat eri ajastustest ja sulandab need üheks tervikuks, näidatakse raamatus nii noort kui ka vana Maariust. Tänaseks päevaks on mehest elurõõm välja voolanud, ta vaevleb rusuva üksilduse, pakitseva songa, undav-kohiseva tinnituse ja muude hädade küüsis ning on löönud käega peaaegu kõigele. Kolmas tegevusliin on esitatud Maariuse isa ja ema kirjavahetusena enne peategelase sündi. Need meenutused nihutavad omakorda romaani tegevustiku nii ajalisi kui ka geograafilisi piire, jõudes muuhulgas nii Ukrainasse kui ka Kuuba saarele.