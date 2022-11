RIDADE VAHEL ⟩ Paul Raud soovitab: üks kõige parem raamat, mis kunagi kirja on pandud

Lapsepõlvemälestused on mul õnnetuseks võrdlemisi nii ähmased, et midagi huvitavat oma päris esimese raamatu kohta ma öelda ei oskagi. Küll aga on mul eredalt meeles see, kuidas ma otsustasin 1. klassis läbi lugeda kogu J. R. R. Tolkieni «Sõrmuste isanda» saaga. Olin triloogia põhjal vändatud filmide suur austaja ja läbi raskuste oli mulle jõuludeks kingitud lausa mänguasjakomplekt kõigi olulisemate tegelastega. Raamatu lugemine sujus aga õige vaevaliselt ja ehkki ma kõik ilusti lõpuni lugesin, jäin ma ilmselt tohutu paljust ilma. Minu jaoks iseloomustaski lapsepõlve lugemiselamusi enamasti suur kihk lugeda liialt keerukaid raamatuid, millest ma küll täiel määral aru ei saanud, aga vahest midagi ikka.

Sattusin kunagi kooliajal ühel kevadel kaunisse Bologna linna. Olin enne reisi haigeks jäänud ja kogu see ilus kogemus on minu jaoks seotud mingi palavikulise hämuga. Küll aga sattusin läbi astuma kohalikust raamatupoest – seal tunnen end pea alati hubaselt, olgu raamatupood kus tahes – ja avastasin riiulilt väikese kauni väljanägemisega romaani autorilt, keda ma tol hetkel veel kuigi palju ei tundnud. Kauni pruuni pakkepaberja ümbrisega raamat, mille kaanel hirmunud ilmega härrasmees punase lipsu ja portfelliga. See raamat oli Julian Barnesi «The Noise of Time» (e.k. «Aja müra», tlk. Aet Varik), mis kõneleb poeetilise ja terava sulega vene helilooja Dmitri Šostakovitši rusutud elust Nõukogude võimu all. Tänaseni pean ma seda üheks kõige paremaks raamatuks, mis kunagi kirja on pandud.