Kalvinistliku perekonna moto «Moriens sed invictus», suremas alistumata, on kohane epitaaf julgele Janetile, kelle vankumatus ja äge vastuseis oma loovuse aeglasele lämmatamisele teeb temast tänapäeva kirjanduse ühe meeldejäävaima kangelanna. Elspeth Barker mängib elegantselt tähendustega, põimib nõtkesse proosasse tabavaid tähelepanekuid ja jutustab loo, mis on nii tumedalt traagiline kui ka aukartustäratavalt kaunis.

Elspeth Barker, neiupõlvenimega Langlands, sündis 1940. aastal Edinburghis. Tema mõlemad vanemad olid õpetajad. Elspeth kasvas koos õdede-vendadega üles Aberdeenshire’is uusgooti stiilis Drumtochty lossis, mille nende isa olevat ostnud Norra kuningalt. Hiljem astus Elspeth Oxfordi ülikooli ja õppis seal keeli. Kahekümnendate eluaastate alguses abiellus ta luuletaja George Barkeriga, kellega sai viis last. Nende tütar on romaanikirjanik Raffaella Barker. Kuuekümnendate eluaastate lõpus abiellus Elspeth oma teise abikaasa, kirjanik Bill Troopiga.

1990. aastal ilmunud autobiograafiliste sugemetega «Oo, Kaledoonia» oli Elspeth Barkeri ainus romaan. Raamatu tolleaegne kirjastaja Alexandra Pringle kommenteeris: «Kui inimene on kirjutanud midagi nii pimestavalt ilusat, jätkub sellest eluksajaks.»

Sel suurejoonelisel kivitrepil Auchnasaugh’ hämarast võlvitud hallist on poole peal kõrge vitraažaken. Gooti kaar otsekui kaitseks ümmargust paneeli, millel vaagub hinge valge kakaduu, nool läbistanud rinna. Mööda pildi serva, teravate roheliste lehtede ja väänlevate okste vahele põimituna jookseb allkiri: «Moriens sed Invictus», suremas alistumata. Päeva ajal paistab sellest aknast õige vähe valgust sisse, aga talviti õhtu hakul, kui päike mägede tagant viivuks välja tuleb, et oru kaugel silmapiiril loojuma asuda, heidab see ebamaist kuma, kiirgab karmiinpunase, rohelise ja sinise voogusid, keerlevatest tolmukübemetest elusaid, otsekui läbikumavaid kirkaid õielehti külmadele hallidele astmetele. Öösiti heidab kõrgele tõusnud kuu oma kiired läbi surmasuus kakaduu ja poetab linnu veretilgad rubiinidena halli kiviplaatidele. Siit Janet leitigi, kummalisel kombel ema mustast pitsist õhtukleidis, kõveras ja kössis oma verises vägivaldses surmas.