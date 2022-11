Teaduskirjanik: masohhism on palju sügavam teema kui kõigest üks seksuaalveidrus

See ei ole veider ega ka haruldane. Masohhism – inimlik soov tunda end halvasti, et tunda end hästi – pole «kõik või mitte midagi» mõiste: tegelikult on see skaala või isegi mitu erinevat, omavahel kattuvat skaalat. Kui ultramaratonide jooksjad on masohhistid, mida saame väita maratonijooksjate kohta? Ka nemad roojavad ennast täis ja kaotavad pidevalt varbaküüsi.

Kui talisuplejad on masohhistid, kuidas on lood nende inimestega, kes käivad spaades külma veega täidetud basseinides? Kas enese üle loputamine jääkülma veega duši all on masohhistlik? Kui varvassussidega tantsimine on masohhistlik, kuidas on lood postitantsuga, mis tekitab sinu õrnadesse põlveõnnaldesse sinikaid? Kuidas on lood LARPimisega (rollimäng), millega tegeledes kasutatakse uhkeid pehmendustega relvi, mis tekitavad valu, kuid mitte kahju?