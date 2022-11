Jüri Allik: Eesti psühholoogia portree osutus üllatavalt täiuslikuks

Sinu raamat räägib peamiselt psühholoogia ajaloost, aga ka järjepidevusest. On triviaalne öelda, et kes minevikku ei mäleta, elab tulevikuta, aga mis on see peamine, mida tänapäeva psühholoogiatudeng peaks eriala minevikuga tutvumisest endale tulevikuks kaasa saama?

Kõige olulisema õppetunni sõnastas juba Jakob Hurt: kui me ei saa suureks rahvaarvult, peame saama suureks vaimult! Mõnes suures maailma ülikoolis on rohkem psühholooge kui Eestis kokku. Ainus võimalus on järgida Islandi teaduse eeskuju, mis on maailma kõige tõhusamaid. Kuna meil on nii vähe vaimseid ja materiaalseid vahendeid, siis me ei saa kulutada neid tühiste ja väheoluliste asjade peale.

Oled ka ise oluline osa Eesti psühholoogia loost. Mida loed enda suurimaks saavutuseks psühholoogias tervikuna ning Eestis kitsamalt?