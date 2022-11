MÕRVALOOD KOPENHAAGENIS ⟩ «Sisse lülitatud tööstuslik saag. Ta oli teel selle poole»

Kopenhaageni kesklinnas leitakse mänguväljakule maetud kohvrist poolekssaetud laip, mõrvajuurdlust hakkab juhtima Anette Werner. Kes see mees oli, miks ta mõrvati ja kus on teine pool surnukehast? Tema paarimees Jeppe Kørner on politseitööst puhkuse võtnud ja varjunud talveks Bornholmi saarele, kus ta metsatööd tehes loodab oma murtud südant ravida. Puhkus muutub aga tööks, kui kummalised vihjed ja jäljed hakkavad Bornholmi poole näitama. Juhtumiga tundub seotud olevat mitu kadunud meest, Isola-nimeline naine ja kummaline ususekt. Minevikku vajunud võigas müsteerium tuleb lahendada enne, kui halastamatu mõrvar uuesti ründab.

Katrine Engberg on üks edukamaid Taani krimiautoreid. Tema raamatuid on avaldatud enam kui 15 keeles. Eesti keeles on Engbergi Kopenhaageni mõrvalugude sarjast ilmunud «Krokodillilind», «Klaastiib» ja «Juhulasud».

Loe raamatust katkendit!

***

Ta ärkas müra peale. Kolksuv rütm, nagu täiskiirusel rong. Ta püüdis unega kaasa ulpida, aga müdisev hääl trumminahkadel sundis ta uuesti teadvusele. Ta liigutas end rahutult ja tundis kuklas lõikavat valu. Katsus silmi avada, aga laud kleepusid kokku, ja kui ta üritas pühkimiseks kätt kergitada, ei kuuletunud see.