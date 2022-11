Pealtpanek on samuti altminek

Nimetatud katkueelne aeg on koroonaviirusest vaevamata digi-Eesti lähiminevik Tallinnas, kus elu möödub enamasti arvuti taga, nutiseadmes või ratastel. Kui oma autot pole, viib vajalikku kohta vene Yandexi juba välja vahetanud Bolt-takso. Samu teenuseid kasutavad ka P. I. Filimonovi raamatu põhitegelased, neli eestivenelasest meest ja eestlasest koolipoiss Jürgen. Naised otse lugeja ette ei astu, nemad on «kaadritagused» traaditõmbajad.

Kroonikate sündmustikule lükkab pooltahtmatult hoo sisse neiueas koolitüdruk Kira, kes tuleb vananeva inglise keele õpetaja Serafimovi juurde järjekordset arvestust sooritama. Vahemärkusena mainigem, et toosama Serafimov on ilmselt üsna autorilähedane tegelane. Sest kirjanik Filimonovi teine, reaaleluline «mina» õpetab Roman Fokini nime all samuti Tallinna Teeninduskoolis inglise keelt. Kirale tema õpetaja meeldib, aga neiu omakorda meeldib koolivend Jürgenile. Viimane otsib lähedust Ki raga ja unistab intiimsest pealtpanekust, mis ometi viib reaalse altminekuni. Samas nõustugem autoriga, kes lk 135 kinnitab: «Kui te küsite mult, mis asjad on pealtpanekud ja mis asjad on altminekud, siis ma võiksin proovida seda teile seletama hakata, kuid see venitaks antud teksti nagu kummi röögatult pikaks...»