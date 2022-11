10 suurepärast Euroopa laste- ja noorteraamatut, mis on nüüd eesti keelde tõlgitud

Katarzyna Ryrych, «Takjaväli». Foto: Kirjastus Päike ja Pilv

Katarzyna Ryrychi «Takjaväli» on lugu takjavälja ääres elavatest lastest, kellest saavad ebatavaliste sündmuste tunnistajad. Keegi muutub konnaks, miski ärkab ellu ja proua Dora karbikesest paneb plehku igavus. Raamatu tõlkis poola keelest Hendrik Lindepuu.

Bart Moeyaerti «Tänapäeval on kõigi nimi Sorry» on terav ja emotsionaalselt laetud portree 12aastasest Biancast, kes ühel hetkel mõistab, et oma tundeid ei pea endasse peitma, vaid neid võib ka väljendada. Raamatu tõlkis hollandi keelest Kerti Tergem.

Dita Zipfeli «Kuidas hullus mulle ilmaelu seletas» räägib loo Lucie’st, kes satub nägema kuulutust, kus koera jalutamise eest pakutakse ülipalju raha. Varsti selgub aga, et koer on ammu surnud ja kuulutuse on kirjutanud ilmselgelt hull vanamees, kes otsib oma eriskummalisele kokaraamatule variautorit ... Raamatu tõlkis saksa keelest Piret Pääsuke.

Elin Nilssoni «Kutsung sisekosmosest» on kogumik lugusid lapse- ja noorukiea piirimailt. Need lood räägivad elust, mis on ühekorraga nii hirmus keeruline kui ka hirmus lihtne. Raamatu tõlkis rootsi keelest Kadi-Riin Haasma.

Ditte Wiese «Ja siis ma upun» on aga raamat noortele täiskasvanutele. Selle peategelane, gümnaasiumi lõpetav 18aastane Josephine on seda meelt, et kui sa ei ole perfektne, siis oled luuser. Vaatamata täiuslikele valikutele ei jäta teda aga tunne, et midagi on valesti. Raamatu tõlkis taani keelest Eva Velsker.