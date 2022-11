Apollo raamatumüügi edetabeli tipus on Eero Epneri teos näitlejast Lembit Ulfsakist. «Ma ei arva, et minu saatus oleks sedavõrd unikaalne, et sellest peaks kirjutama raamatu,» on Ulfsak öelnud. Ja ometi sõnas ta enne lahkumist lähedastele, et elulugu võiks siiski olla, tajudes ilmselt, et asi pole mitte tema isikus, vaid selles, et tal õnnestus kogeda midagi unikaalset, mida oleks ehk huvitav teistelgi teada.