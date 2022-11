KIRJANDUSE VAESLAPS ⟩ Mis imelik asi on see noortekirjandus?

Kui lastekirjandus on endale mõnusa, sooja ja pehme koha soetanud Kivirähki, Tungla, Perviku, Raua ja teiste seltsis, kus kõigile on selge, mis see on, miks see on, milline see on ja kellele suunatud, siis noortekirjandusega pole see koht veel nii soe ja mugav. Kuigi uuel sajandil on jõulisemalt hakanud ka noortekirjandus endale oma kohta välja võitlema, siis on ometi kohata teatud stigmat ja skeptitsismi selle ümber.