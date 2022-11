Terminaatori laulud inspireerisid armastusromaani kirjutama

Ehkki teos on välja mõeldud ning kokkulangevused eluga juhuslikud, pidas Heli Künnapas kevadel oma 40. sünnipäeva, nii nagu raamatu peategelanegi. Kas see viitab raamatu seostele päris eluga? «Kogu lugu on ikka välja mõeldud, kuigi see kontsert ja minu sünnipäev päriselt toimusid. Alati on lihtsam kirjutada, kui võtad ette mingi enda jaoks reaalse olukorra. Kui see sobib tegelastega kokku, siis loomulikult kasutan need loos lihtsalt ära,» selgitas Künnapas.