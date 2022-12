Tuntud toidublogija jagab uues raamatus retsepte nii inimestele kui loomadele

Madisoni sõnul on see raamat ühe suure unistuse täitumine ja koondabki lisaks retseptidele ka tema enda arenguloo. «See on väga isiklik lugu sellest, kuidas ma omal käel katsetades üldse kokanduse juurde jõudsin, sellest, kuidas ma vahetasin turvalise ja tasuva palgatöö oma tõelise kire ehk toiduvalmistamise vastu ja sellest, kuidas ma täiesti iseseisvalt isikliku pagarikoja avasin,» räägib Madison.