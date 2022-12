Numeroloog uuest aastast: murdumised saavad olema paljudele valusad

2022. aasta oli raputuste aasta, kus selekteeriti inimesi, kes on kes ja mida on keegi meist väärt. Oli aeg ennast lahterdada ja asuda oma positsioonile, seista oma põhimõtete eest sirge seljaga. 2022 pani proovile meie ligimese armastamise võime, meie hoolimise ja vastutustunde sotsiaalse elu ning ühiskonna käekäigu suhtes. See ei olnud lihtne, sest igaüks meist pidi oma harjumuspärast elu natuke korrigeerima.