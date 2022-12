Eia Uus: raamat võiks olla iga päeva osa

Audioraamatute populaarsus tõuseb

Eia võtab omaks teatava vanamoodsuse ja tõdeb, et naudib just paberraamatute lugemist, füüsilise lehe keeramist ja uue või isegi juba veidi vanema raamatu lõhna ja lehekülgede tekstuuri.

«Aga kui laps oli väike ja raamatuga istumise aega-võimalust väheseks jäi, hakkasin väga palju audioraamatuid kuulama – sain kõrvadega «lugeda» käruga jalutades, liivakasti äärel istudes ja paljusid teisi igapäevatoimetusi tehes,» lisab Eia ning leiab, et kindlasti ei ole see täpselt sama kogemus kui silmadega lugeda. «Audioraamatu puhul läheb minu jaoks palju kaduma nii autori keeleilu ja stiili nautimisel, kui ka näiteks teaduslike raamatute tohutute faktihulkade hoomamises... Aga tol hetkel oli see parem alternatiiv kui üldse mitte raamatute sees olla!»

Eestikeelsete audioraamatute kättesaadavus aja jooksul paraneb. Maailmas liigub audioraamatute kuulatavuse kõver aina ülespoole, see on absoluutne tõusev trend. Just hiljuti tuli välja ka Rahva Raamatu audioraamatute äpp, kus tekste loevad sisse Eesti tippnäitlejad ja ka autorid ise – ka Eia enda kirjutatud ja sisse loetud «Kirjad Buenos Airesest» ning «Minu Prantsusmaa. Elu nagu sirelivein» on seal leitavad.

Praegu on Eia ringiga tagasi seal, et kui vähegi võimalik, siis loeb ta paberil. «See on selline tõeline kvaliteetaeg, ja proovin harjutada, et laps hakkaks ka seda nautima minu kõrval oma raamatuid uurides.»

E-raamatuid loeb Eia öösiti, kui und ei ole. «Lugeril pole tavapäraste ekraanide sinist valgust ja lugemiseks ei pea tuld põlema panema,» märgib ta. Erinevalt sinise valgusega arvuti- ja mobiiliekraanist võib e-lugerist raamatut lugeda ka enne uinumist, sest e-lugeri ekraan ei koorma silmi ega hoia aju ärkvel ajal, mil see peaks olema puhkerežiimil.

E-luger aitab paljudel lugemisharjumust hoida tänu oma kasutusmugavusele. Eia lisab, et telefonis on tal sama suur raamatukogu kui füüsilistel riiulitel ning isegi kui paberraamatut mingil juhul kaasas ei ole, saab ta telefoni lugerist lauseid neelata nii trammis, poejärjekorras kui ootesaalis.